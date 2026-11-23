आज करीबियों और रिश्तेदारों का भरोसा बनाए रखें. बड़ों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर ध्यान दें. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. लेनदेन में सावधानी बरतें. कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा. नियमों का पालन करेंगे. दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर जोर रहेगा. दूर स्थानों से जुड़े कामों में तेजी आएगी. काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. दिखावे और बड़ी-बड़ी बातें करने से बचें. कानूनी मामलों में सक्रियता दिखा सकते हैं.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में लापरवाही न करें. किसी लालच में आकर फैसला लेने से बचें. दूसरों के काम में बेवजह दखल न दें. मेहनत और तालमेल से काम करें.

धन-संपत्ति: पैसों के लेनदेन पर ध्यान दें. बजट का ध्यान रखें. खर्च बढ़ सकता है. अपनी जमा पूंजी को सोच-समझकर खर्च करें. जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला न लें.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें. धैर्य और समझदारी से काम लें. मित्रों का साथ मिलेगा. सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. भावनात्मक मामलों में बहस करने से बचें. अपनी बात सही समय पर रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: दूसरों के साथ मिलकर काम करें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मनोबल बनाए रखें. कुछ बातों को लेकर चिंता हो सकती है.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. नियमों का पालन करें.



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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

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