आज कामकाज में उम्मीद से अच्छा लाभ मिल सकता है. कारोबार में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. पैसों से जुड़े मामले सकारात्मक रहेंगे. मित्रों के साथ तालमेल बढ़ेगा. घर पर अपनों का आना हो सकता है. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा. प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े काम पूरे होंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक प्रयास सफल हो सकते हैं. करियर में नए अवसर मिलेंगे. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी. सभी को साथ लेकर चलेंगे.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं. सफलता की राह आसान होगी. लाभ में वृद्धि होगी. पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें. अपनी सूझबूझ से कार्यक्षेत्र में अच्छी जगह बनाएंगे.

धन-संपत्ति: रुका हुआ पैसा मिल सकता है. कमाई के नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. पुराने अनुबंधों में सुधार होगा.

प्रेम-मैत्री: प्रियजनों को खुश रखने की कोशिश करेंगे. रिश्तों में उत्साह बना रहेगा. प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी. मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएंगे. करीबियों के साथ घूमने जा सकते हैं.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन-सहन में सुधार होगा. वरिष्ठों की सलाह मानेंगे और करीबियों का सहयोग करेंगे.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. बड़ा लक्ष्य रखें.



Advertisement

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

---- समाप्त ----