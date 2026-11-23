आज आपके नए प्रयास सफल हो सकते हैं. कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. रिश्तों में मधुरता आएगी. नए अनुबंध मिलने के योग हैं. आपको सभी का साथ और सहयोग मिलेगा. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आत्मविश्वास बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रियजनों के साथ घूमने का मौका मिलेगा. करीबी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे. अनुभवी और जिम्मेदार लोगों से मुलाकात हो सकती है.

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नौकरी-व्यवसाय: करियर में सुधार होगा. काम में नए प्रयोग करेंगे. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे. मन से आशंकाएं दूर होंगी और सहजता बनी रहेगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साझा प्रयासों से लाभ हो सकता है. आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सोच-समझकर फैसले लेंगे.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. मित्र प्रसन्न रहेंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. उनकी सलाह पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: नए काम सीखने में रुचि लेंगे. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. बातचीत का तरीका बेहतर रहेगा. आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. कुछ नया सोचें.



शुभ अंक : चेरी रेड

शुभ रंग : 2, 5, 8 और 9

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