बिहार में एक पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया तो इस पर सियासत शुरू हो गई. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सेतु के नामकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार के प्रति इतना ही सम्मान है तो उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए. पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि 'सरकार अपना पाप धोना चाहती है तो निशांत को मुख्यमंत्री बना दे'.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर 2026 को नीतीश सेतु का उद्घाटन किया था. इसके नामकरण पर पप्पू यादव ने सरकार को घेरा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब नीतीश कुमार के प्रति इतना सम्मान है तो उनके नाम पर सिर्फ पुल बनाने के बजाय JDU के किसी नेता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता.

साथ ही उन्होंने सरकार पर बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया. सरकार पर बिहार के अपमान का आरोप पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखा जा रहा है. उन्होंने इसे बिहार और बिहार के लोगों का अपमान बताया. उनका कहना था कि अगर सरकार नीतीश कुमार के साथ किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहती है तो उसे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए.

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इसके अलावा, उन्होंने अपने बयान में कहा, "आप यदि अपना पाप धोना चाहते हैं, आप क्षमा चाहते हैं तो आप JDU के निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए."

पप्पू यादव के इस बयान में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग के जरिए सरकार पर सीधा राजनीतिक तंज है. उन्होंने नीतीश सेतु के नामकरण को ही अपने सवाल का आधार बनाया है.

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