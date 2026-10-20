Singh Tarot Rashifal 20 October 2026: मुश्किलों से मिलेगी राहत, सूझबूझ से बनेंगे बिगड़े काम

सिंह

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सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए सूझबूझ और लगन से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की सलाह लाया है. दबावपूर्ण वर्तमान से सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ने के संकेत हैं. कारोबार में उचित दशा दिशा बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे. भावनात्मक दबाव में नहीं आएंगे. सूझबूझ और अनुभव से आगे बढ़ते रहेंगे. बड़ों की सीख सलाह लेंगे.

विनय विवेक से राह को आसान बनाएं. परिचितों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों के साथ मतभेद कम होंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें. कारोबारी विषयों पर अधिक ध्यान दें. चर्चा संवाद में जोर बनाए रखें. परिचितों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ें. व्यक्तिगत मामलों में स्पष्टता बढ़ाएं. निजी विषयों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. निरंतरता रखें.

स्वास्थ्य: मौसमी सावधानी बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच पर रखें.

आर्थिक स्थिति: सूझबूझ से आगे बढ़ें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. विरोधियों की चाल में न उलझें.

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रिश्ते: रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. लोगों से प्रस्ताव मिलेंगे. घरवालों की बात सुनेंगे.



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