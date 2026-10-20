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Mithun Tarot Rashifal 20 October 2026: आज दबाव में न लें फैसला, अपनों की सलाह आएगी काम

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 20 October 2026: कार्य व्यापार में धैर्य से सुधार के प्रयास बनाए रखेंगे. विविध विषयों में सूझबूझ के साथ निर्णय लेंगे. आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें.

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gemini horoscope
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मिथुन

फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए दबाव की स्थिति से बचने और करीबियों को साथ लेकर चलने पर जोर देने का संकेत है. अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अतिरिक्त प्रयास बनाए रखेंगे. भावनात्मक संवाद में असहज स्थिति में आने से बचें. लक्ष्यों को बनाए रखें. कारोबार में चुनौतीपूर्ण गतिविधिया बनी रहेंगी. करीबियों की सीख सलाह को अनदेखा न करें.

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कार्य व्यापार में धैर्य से सुधार के प्रयास बनाए रखेंगे. विविध विषयों में सूझबूझ के साथ निर्णय लेंगे. आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें. आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दें. कारोबारी दबाव में न आएं. अन्य की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने पर बल रखेंगे. घर के लोग सहयोग बढ़ाएंगे. शंका भाव बना रह सकता है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर फोकस रखें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. असहजता बनी रह सकती है.

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आर्थिक स्थिति: कारोबारी प्रदर्शन संवारें. आर्थिक सुधारों के लिए प्रयासरत रहेंगे. निरंतरता पर बल दें.

रिश्ते: घर में हलचल बनी रहेगी. परिस्थिति पर नियंत्रण के प्रयास बढ़ाएं. बहकावे में न आएं.


 

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