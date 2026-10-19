Mithun Tarot Rashifal 19 October 2026: बहकावे में नहीं आएं, निजी मामले प्रभावित रहेंगे

मिथुन

स्ट्रेंर्थ

आज का दिन आप के लिए स्वयं भरोसा बनाए रखने और डटकर चुनोतियों का सामना करने का संकेतक है. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. भावनाओं पर काबू बढ़ाएंगे. कामकाजी दबाव में नहीं आएंगे. करीबियों की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होंगे. विविध कार्योंे में आंतरिक शक्ति से परिणाम संवारेंगे. स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान दें.

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कारोबारी गतिविधियों में अनुभव का लाभ लेंगे. चालाक लोंगों के संग साथ से बचें. बहकावे में नहीं आएं. निजी मामले प्रभावित रहेंगे. जल्दी में फैसले लेने से बचेंगे. घर के लोग सहयोग रखेंगे. औरों से किए वादे पूरे करेंगे. आवश्यक सूचना मिल सकती है. वातावरण को पक्ष में बनाए रखेंगे. विविध विषयों में धैर्य बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य: अनुशासन पर जोर बढ़ाएंगे. शारीरिक सहजता बढ़ेगी. स्वास्थ्य बल पाएगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामले मध्यम रहेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. साथी प्रभावित रहेंगे.

रिश्ते: घर में सहजता रहेगी. करीबियों से बनाकर चलेंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे.

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