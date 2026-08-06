Mithun Tarot Rashifal 6 August 2026: नियमों का पालन बढ़ाएं, रुटीन बेहतर रखें

मिथुन

सेवन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए तैयारी से आगे बढ़ने औ विरोधियों का डटकर सामना करने पर जोर देने वाला है.रणनीतिक स्तर पर बेहतर स्थिति में बने रहेंगे.जिम्मेदारियों को बखूबी बनाए रखेंगे.समय सीमा बनाए रखेंगे.कार्यव्यवस्था में सहजता रखेंगे.कार्यगति में निरंतरता रखेंगे.आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में सजगता बढ़ाएंगे.उलझाव से बचें.

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अनुभवी लोगों की सलाह बनाए रखें.तथ्यों की अनदेखी न करें.व्यवहार में सहजता बनाए रखें.पद प्रभाव सामान्य बना रहेगा.वरिष्ठों से सहयोग बढ़ाएं.मान सम्मान पर जोर दें.परिस्थिति का उचित आंकलन करें.असहजता बढ़ सकती है.कामकाज में संतुलन रखें.सामंजस्यता बनाए रहें.उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन का दबाव रहेगा.

स्वास्थ्य: सेहत से समझौता न करें.खानपान प्रभावित रह सकता हैै.दबाव में आने से बचें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में संतुलित स्थिति बनाए रखें.नियमों का पालन बढ़ाएं.रुटीन बेहतर रखें.

रिश्ते: व्यक्तिगत मामलों में सतर्क रहें.परिवार सहयोगी रहेगा.आत्मविश्वास रखें.



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