आज 20 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: प्रस्तावों को समर्थन मिल सकता है, व्यवस्था पर जोर रखेंगे

वाणी व्यवहार में सहजता बढ़ेगी. विवेक विनम्रता बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था में विश्वास बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बना़कर चलें. संवाद वार्ता में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता बनाए रहें. परिजनों और जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. वाणी व्यवहार का संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सकारात्मकता पर बल बनाए रखें. धैय से विभिन्न मामले आगे बढ़ाएं.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में उतावली न दिखाएं. प्रस्तावों को समर्थन मिल सकता है. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी. कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिकी सामान्य रहेगी. मितभाषी बने रहें. पहल से बचेंगे. अतिश्रम न करें. अड़चनों पर अनुशासन से अंकुश लगाएं. विरोधियों से सजगता बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में संकोच बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलें. प्रियजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. सभी के प्रति स्नेह भाव रखें. फोकस बढ़ाएं. साख सम्मान बने रहेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. संबंधों में सतर्क रहेंगे. बड़़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- शैली सहज रखें. सामंजस्यता बढ़ाएं. भेंट संवाद में सजग रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वचन निभाएं. उत्साह बनाए रहेंगे.

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करें. अनजान से दूर रहें.

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शुभ अंक : 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग : बादामी

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