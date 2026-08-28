Career Rashifal 28 August 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले लापरवाही न बरतें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: कारोबार में इच्छित परिणाम मिलेंगे. व्यवसाय में उछाल बना रहेगा.कार्यों को पूरा करने की कोशिशें बढ़ेंगी . अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

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वृष: कार्यों में तेजी आएगी. लक्ष्य प्राप्त होंगे.प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा, व्यापारिक लेनदेन में गति आएगी . अपेक्षित वृद्धि देखने को मिलेगी.

मिथुन: कार्य-व्यापार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर मिलेंगे.निसंकोच आगे बढ़ने का मौका मिलेगा .कला कौशल संवर पाएगा.

कर्क: पेशेवरों से मिलकर चलें. अपने व्यावसायिक संबंधों को संवारें.करियर-कारोबार में अपने रूटीन पर ध्यान दें. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करने से बचें.

सिंह: करियर में सुधार आएगा. व्यापार में विश्वास व तेजी बनी रहेगी.अधिकांश क्षेत्रों में प्रभाविता रहेगी, औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी . साझेदारी के कार्यों में तेजी आएगी.

कन्या: कार्यक्षेत्र में दबाव बना सकता है, इसलिए कार्यक्षमता से अधिक भार न उठाएं.मेहनत और लगन से अपने कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएं . समकक्षों पर भरोसा बनाए रखें.

तुला: आधुनिक विषयों में तेजी दिखाएंगे. मिलकर लक्ष्य साधेंगे.कार्यव्यवस्था मजबूत रहेगी, परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी . कार्यक्षमता व व्यापार में उत्साह दिखेगा.

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वृश्चिक: कामकाज सकारात्मक रहेगा .कारोबारी रुटीन संवर पाएगा.करियर में जिम्मेदारों का साथ बना रहेगा तथा सक्रियता व सहजता से लाभ प्रतिशत अनुकूल रहेगा.

धनु: साहस और सक्रियता बनी रहेगी, जिससे कार्यस्थल पर जोर रहेगा.अपने वचन और वादे पूरे करेंगे, भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी . टीम को बढ़ावा मिलेगा.

मकर: परंपरागत विषयों में उचित जगह बनाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी.कारोबारी चर्चाओं में शामिल होंगे . कामकाज में सकारात्मकता बनी रहेगी.

कुंभ: सभी कार्यों में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.कारोबार में प्रभावशाली स्थिति रहेगी, साहस व सूझबूझ बनी रहेगी . कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे.

मीन: विभिन्न कार्यों में बिल्कुल लापरवाही न बरतें और पेशेवर यात्राओं में सावधानी रखें.न्यायिक विषयों में गति आने की संभावना है. अपने कार्यों में स्पष्टता बनाकर रखें.

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