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Career Rashifal 20 October 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वाले करियर में जल्दबाजी से बचें, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 20 October 2026 (करियर राशिफल): करियर में जल्दबाजी करने से बचें. कामकाज से जुड़े प्रस्तावों को समर्थन मिल सकता है, लेकिन परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती हैं.

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मेष राशि

करियर में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी. नौकरी और कारोबार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. व्यापार में नए प्रयासों के मौके बनेंगे. सहकर्मियों का साथ मिलेगा. कामकाज से जुड़ी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है.

वृष राशि

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कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता और अनुभव का पूरा लाभ उठा पाएंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. लंबे समय से अटके मामलों को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. साहस और पराक्रम में भी बढ़ोतरी होगी.

मिथुन राशि

करियर में जल्दबाजी करने से बचें. कामकाज से जुड़े प्रस्तावों को समर्थन मिल सकता है, लेकिन परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती हैं. कारोबार में बेहतर परिणाम पाने के लिए स्मार्ट वर्किंग पर ध्यान दें.

कर्क राशि

टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. लंबी अवधि की योजनाओं को गति मिलेगी. सहकर्मियों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. कारोबार में सौदेबाजी बेहतर होगी. परिणाम उम्मीद से अच्छे रह सकते हैं.

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सिंह राशि

नौकरी और कारोबार में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. अपनी कला और कौशल को निखारने पर जोर रहेगा. जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं. कामकाज से जुड़े मामलों में तथ्यों पर भरोसा रखें.

कन्या राशि

कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी. लक्ष्य तेजी से पूरे करने की कोशिश करेंगे. परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के संकेत हैं. अपनी कार्ययोजनाओं पर ध्यान बनाए रखें, इससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

तुला राशि

करियर और कारोबार में पहल करने का मौका मिलेगा. सफलता से उत्साह बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. कामकाज से जुड़ी बातचीत में आपका प्रभाव बना रहेगा.

वृश्चिक राशि

करियर में गति आएगी. कारोबार में सहजता बनी रहेगी. लेनदेन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे. आर्थिक प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. योजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे.

धनु राशि

कारोबार में सकारात्मकता और सहजता बनी रहेगी. आय के नए मौके मिल सकते हैं. किसी भी प्रलोभन में आने से बचें. लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयारी के साथ निरंतर प्रयास करते रहें.

मकर राशि

करियर और कारोबार के लिए अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी. रचनात्मकता पर ध्यान देंगे.  इच्छित सफलता के संकेत मिलेंगे. व्यावसायिक मामलों में गति आएगी. काम का विस्तार करने पर जोर रहेगा.

कुंभ राशि

कामकाज से जुड़े मामले सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं. सहकर्मियों के प्रति सहयोग का भाव रखें. मेहनत और लगन से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश सफल हो सकती है.

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मीन राशि

कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी और काम की गति बेहतर रहेगी. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा. अवसरों का सही लाभ उठाने से कार्यकुशलता में सुधार होगा. विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी प्रदर्शन कर पाएंगे.

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