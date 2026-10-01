Career Rashifal 1 October 2026 (करियर राशिफल): तुला राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष - वाणिज्यिक परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. कार्यों को तेजी लाएंगे. प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पैतृक कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.

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वृष - चर्चाओं में तेजी आएगी. व्यापार में सहजता रहेगी. कारोबारी गतिविधियों में अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ाएंगे.

मिथुन - कामकाज में समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखें. करियर पूर्ववत् रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. उद्योग व्यवसाय पर जोर रहेगा.

कर्क - चहुंओर सफलता पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे.

सिंह - व्यापार में प्रभावी स्थिति रहेगी. पेशेवर बड़ी सोच रखेंगे. कार्ययोजनाओं में सक्रियता आएगी. अनुकूल वातावरण से उत्साहित बने रहेंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे.

कन्या - तेजी बनी रहेगी. अनुशासन बढ़ाकर रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. करियर व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे.

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तुला - चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. प्रयास साधारण बनेंगे. व्यापार में सजगता रखें. अनुकूलन पर जोर देंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. धूर्त से सावधानी बनाए रहें.

वृश्चिक - साझा व्यवस्था बनाने में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कामकाजियों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी.

धनु - कार्यकुशलता व निरंतरता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. पेशेवर सक्रियता रखेंगे. तार्किक गतिविधियां बढ़ेंगी. करियर संबंधी विषय गति लेंगे.

मकर - करियर उछाल पाएगा. व्यापार व्यवसाय में सफलता पाएंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. अधिकारियों से भेंट होगी. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे.

कुंभ - कार्यक्षेत्र में सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक लाभ मध्यम रहेगा. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी. अधिकारियों की सुनेंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे.

मीन - व्यापारिक यात्रा के अवसर बनेंगे. पेशेवर सक्रियता बढ़ाएंगे. निवेश एवं विस्तार कार्यों में रुचि दिखाएंगे. कार्य व्यापार अनुकूलन रहेगा. जिम्मेदारी बनाए रखेंगे. ------



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