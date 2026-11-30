करियर और कामकाज से जुड़े प्रयास सफल रहेंगे. व्यापार में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करेंगे. बड़ों की बातों का सम्मान करें. खानपान का ध्यान रखें. घरवालों के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें. आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएं. भावुक होकर गलत फैसले न लें. बातचीत में विनम्रता बनाए रखें. निजी कामों में पहल करेंगे. प्रबंधन से जुड़े मामलों पर ध्यान देंगे. निजी जीवन में कुछ मामलों में उतार-चढ़ाव रह सकता है.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में तेजी दिखाएंगे. व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी. अपने हुनर को निखारने पर ध्यान देंगे. पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाएंगे. जरूरी समझौतों और जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी. संपत्ति और जरूरी चीजों में बढ़ोतरी हो सकती है. महत्वपूर्ण कामों को गति मिलेगी. बचत बढ़ाने में सफल रहेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा.

प्रेम-मैत्री: घर का माहौल सामान्य रहेगा. रिश्तों में किसी के साथ पक्षपात न करें. छोटी-छोटी बातों पर अधिक भावुक होने से बचें. अपने स्वार्थ के कारण संबंधों को प्रभावित न होने दें. प्रियजन से मुलाकात हो सकती है. मन की बात कहने में धैर्य रखें. परिवार के लोगों की खुशी का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान सामान्य रहेगा. समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच कराएं. अनुशासन बनाए रखें. अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें.

आज का उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें. रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें और अहंकार से बचें.



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शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : मिश्री के समान

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