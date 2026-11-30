परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों की लामबंदी तेज हो गई है. इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के दूसरे नेताओं ने रविवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में NCP (SP) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की. मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी है, सब ठीक है. इसके बाद वे अस्पताल से रवाना हो गए.

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कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार से परिसीमन बिल पर INDIA ब्लॉक के रुख का समर्थन करने की अपील की. दरअसल, ऐसी चर्चा है कि शरद पवार की पार्टी इस बिल का समर्थन कर सकती है. हालांकि, NCP (SP) ने अभी तक इस पर अपना आधिकारिक रुख साफ नहीं किया है.

रविवार रात INDIA ब्लॉक के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शरद पवार से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचा. इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे. शरद पवार की उम्र 85 साल है. वह डिहाइड्रेशन की परेशानी के बाद अस्पताल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है.

महाराष्ट्र कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राहुल गांधी और दूसरे नेताओं ने पहले शरद पवार का हालचाल पूछा. इसके बाद उनसे परिसीमन बिल का समर्थन नहीं करने की अपील की. नेता के मुताबिक, विपक्षी नेताओं ने पवार से INDIA ब्लॉक के फैसले के साथ खड़े होने को कहा. इस पर शरद पवार ने कहा कि वह इस मामले पर चर्चा करेंगे.

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इस मुलाकात के दौरान NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले मौजूद नहीं थीं. हालांकि, जब INDIA ब्लॉक के नेता अस्पताल पहुंचे, उस समय उनकी बेटी और दामाद शरद पवार के साथ थे.

वहीं, इस मुलाकात के बाद सुप्रिया सुले के व्हाट्सऐप स्टेटस को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. उन्होंने अपना स्टेटस अपडेट कर सिर्फ 'Delhi' लिखा है. इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि परिसीमन बिल पर वे केंद्र सरकार का साथ दे सकती हैं. हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

सुप्रिया सुले ने अपना व्हाट्सऐप स्टेटस लगाया था. (Photo-ITG)

'देश में हॉर्स ट्रेडिंग और ब्लैकमेलिंग हो रही है'

अस्पताल के बाहर कांग्रेस विधायक असलम शेख ने भी इस मुलाकात को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश में क्या हो रहा है, यह सब देख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में हॉर्स ट्रेडिंग और ब्लैकमेलिंग की जा रही है.

असलम शेख ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शरद पवार से मिलने आए हैं. वह अस्वस्थ हैं, इसलिए नेताओं ने उनका हालचाल भी जाना. इस दौरान ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कपिल सिब्बल और आदित्य ठाकरे समेत कई नेता मौजूद थे.

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मालूम हो, NCP (SP) के लोकसभा में आठ सांसद हैं. ऐसे में परिसीमन बिल पर पार्टी का रुख काफी अहम माना जा रहा है. पार्टी ने अब तक अपना फैसला सार्वजनिक नहीं किया है. सुप्रिया सुले ने कई बार संकेत दिए हैं कि उन्हें इस बिल का समर्थन करने पर आपत्ति नहीं है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Outside Breach Candy Hospital as senior INDIA bloc leaders meet NCP (SP) chief Sharad Pawar, Congress MLA Aslam Shaikh says, "Everyone is seeing what is happening in the country, how horse-trading and blackmailing are going on. Today, Rahul ji and Kharge ji have come to meet Sharad Pawar ji; he is unwell, so they have come to check on his health as well. Mamata ji, Telangana CM, Karnataka CM, Kapil Sibal ji, Aaditya Thackeray ji, and several other leaders are present." — ANI (@ANI) November 29, 2026

वहीं, सुप्रिया सुले के भतीजे और पार्टी विधायक रोहित पवार ने उन्हें खुला पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने परिसीमन बिल पर अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है.

स्टालिन से भी मिले थे INDIA ब्लॉक के नेता

इससे पहले रविवार को INDIA ब्लॉक के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चेन्नई पहुंचा था. वहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेताओं ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात की. सोनिया गांधी भी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ थीं. हालांकि, वह मुंबई में शरद पवार से मिलने नहीं पहुंचीं.

स्टालिन ने मुलाकात के बाद कहा था कि उनकी पार्टी का रुख 'तमिलनाडु फर्स्ट' है. उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीतिक ताकत अगले 25 साल तक बनाए रखने के लिए इस बिल का समर्थन करना जरूरी है.

शरद पवार से मुलाकात को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पवार ने विपक्षी नेताओं की बात समझी होगी. वह देश के हित में फैसला लेंगे और INDIA ब्लॉक का साथ देंगे. शरद पवार हमेशा धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ खड़े रहे हैं. उन्हें पूरा भरोसा है कि पवार इस बार भी INDIA ब्लॉक की मदद करेंगे.

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VIDEO | Mumbai: Karnataka CM DK Shivakumar, on the outcome of INDIA bloc delegation's meeting with NCP (SP) Chief Sharad Pawar, says, "I hope he has understood and will support the nation. The nation is important. He has always stood with secular forces, and I am very confident that he will help the INDIA bloc." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

30 नवंबर को लोकसभा में पेश होगा परिसीमन बिल

केंद्र सरकार 30 नवंबर को लोकसभा में संविधान संशोधन से जुड़ा नया बिल पेश करने वाली है. इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने की तैयारी है. प्रस्ताव में बढ़ी हुई सीटों और परिसीमन के बाद तय सीमाओं को 2051 तक स्थिर रखने की बात भी शामिल है.

सरकार का दावा है कि उसे इस बिल के समर्थन में लोकसभा के 371 सांसदों का साथ मिल चुका है. वहीं, कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के दूसरे दलों का आरोप है कि परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं सत्ताधारी पार्टी के फायदे के हिसाब से तय की जा सकती हैं. विपक्ष का कहना है कि इससे लोकतंत्र और SC-ST समुदायों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है.

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