रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. करीबियों को कला कौशल से प्रभावित करेंगे. नवीन गतिविधियों में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवनस्तर संवरेगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. टीम वर्क में रुचि बढ़ाएंगे. साख में वृद्धि होगी.

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नौकरी व्यवसाय- पद प्रभाव बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस से जगह बनाएंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय लाभ में वृद्धि होगी. लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों में सहयोग का भाव बना रहेगा. आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा. निजी संबंध मधुर बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. जीवन संवार पर रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. शैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या संवरेगी.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी जी की पूजा आरती करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. फोकस बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

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