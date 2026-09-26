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आज 26 सितंबर 2026 वृष राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उपलब्धियों को बढ़ाने में सहज होंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 September 2026, Taurus Horoscope Today: अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

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taurus horoscope
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आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध विषयों में तेजी दिखाएंगे. कामकाजी लक्ष्य साधेंगे. पेशेवर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भेंट मुलाकात में सहज बने रहेंगे. उधार के व्यापार से बचेंगे. लाभ और संवार की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ बना रहेगा. परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में अवसर बढ़ेंगे. उपलब्धियों को बढ़ाने में सहज होंगे. विविधि कार्यों को गति देंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी बल पाएगी. पेशेवर स्थिति मजबूत रहेगी. वाणिज्यिक कार्य पूरे करने में सफल होंगे. विभिन्न योजनाओं में गति आएगी. प्रबंधन बेहतर रहेगा. बड़े प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामले सहज रहेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न बना रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग और समर्पण रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबसे मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. स्पष्ट रहें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : चांदी समान

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