आज 26 सितंबर 2026 मेष राशिफल: स्वयं पर ध्यान दें, शनिदेव की करें पूजा

लेनदेन में नीति नियमों का पालन करें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएं. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. आर्थिक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. अन्य के प्रति संवेदनशीलता रहेगी. जल्दबाजी से बचने का समय है. करीबियों के साथ मिलकर रहें. बहस विवाद में नहीं पड़ें. सूझबूझ के साथ कदम आगे बढ़ाएं. संबंधों को निभाने का प्रयास बनाए रखें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें. प्रलोभन में न आएं.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लाभ प्रभावित हो सकते हैं. व्यावसायिक मामलों में नियंत्रण बढ़ाएं. विदेशी कार्य सहजता से बनेंगे. विविध विषयों में नियमों में ढिलाई न दिखाएं. जोखिम लेने से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. खर्च एवं निवेश को बजट के अनुसार बनाए रखें. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयों में विनम्र बनें. लक्ष्य साधने का दबाव बना रह सकता है.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी बढ़ाएं. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहें. मित्रों के साथ सहज संवाद बनाए रखें. प्रेम स्नेह में औरों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. करीबियों को उपहार देंगे. मन के मामलों में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. अपनों की कमियों को अनदेखा करने का प्रयास बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान दें. व्यवस्था बढ़ाएं. रहन-सहन सामान्य रहेगा. जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लें.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. विनम्र बने रहें.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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