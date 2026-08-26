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आज 26 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 26 August 2026, Aries Horoscope Today: सत्ता के विषय बल पाएंगे. कामकाज में तेजी का भाव रहेगा. इच्छित कार्य करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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aries horoscope
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प्रबंधन के प्रयासों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. पैतृक कार्य अपेक्षित बनेंगे. पेशेवर प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय में वृद्धि बनी रहेगी. करियर कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. विविध प्रशासकीय प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. सभी वर्ग के लोग सहयोगी होंगे. उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. अधिकारियों से भेंट होगी.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न योजनाओं में सक्रियता रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. आपसी संवाद को महत्व देंगे. सफलता पाने का भाव बढ़ेगा.

धन संपत्ति- सत्ता के विषय बल पाएंगे. कामकाज में तेजी का भाव रहेगा. इच्छित कार्य करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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प्रेम मैत्री- अपनों संग समय बिताएंगे. करीबियों से जरूरी बात कहेंगे. घर में स्मरणीय पल बनेंगे. संवाद में असरदार रहेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. सरलता बनाए रहेंगे.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

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