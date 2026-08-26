आज 26 अगस्त 2026 वृष राशिफल: चहुंओर साहस पराक्रम बना रहेगा, सफलता बढ़ेगी

भाग्य की अनुकलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. हर क्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लेंगे. धर्म और आस्था के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंध कार्यों से लाभ होगा. भाग्य संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी परिणाम अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. अनुबंध सुधार पाएंगे. विविध मामलों को गति देंगे. सभी सहयोग रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयास बेहतर होंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ संवार पाएगा. व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर होगा. सबका भरोसा जीतेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे. चहुंओर साहस पराक्रम बना रहेगा. सफलता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों से आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन संवरेगा. रिश्तों में सुधार होगा. संबंधों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमों का सम्मान करेंगे. निजी कार्य संवरेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. रोग दूर होंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. सहकारिता बनाए रखें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

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