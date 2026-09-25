आज 25 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: मन की कह पाएंगे, रिश्तों में सहज रहेंगे

भाग्य की प्रबलता बढ़ी रहेगी. कारोबारी चाल बेहतर होगी. परिवार के लोग आदर और स्नेह बनाए रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक विषयों में सहज गति से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी विषयों के हल निकालने पर जोर होगा. धार्मिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. नवीन ऊंचाइयों के लिए सक्रियता बढ़़ाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. यात्रा की स्थिति रहेगी. मित्रगण सहायक होंगे. आर्थिक एवं सामाजिक विषय पक्ष में रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. व्यापार पर फोकस रहेगा. कारोबारी लोगों में आपसी भरोसा बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक हितों को साधेंगे. कार्यों को गति देंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार में जोखिम लेने की सोच बढ़ेगी. दीर्घकालिक गतिविधियों में सक्रियता आएगी. लाभ बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों से मिलकर चलेंगे. संबंधों में बड़़प्पन दिखाएंगे. प्रिय की बात ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. प्रेम के मामले मजबूत बनाएंगे. आपसी विश्वास बल पाएगा. सहकार सहयोग बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. मन की कह पाएंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन आकर्षक रहेगा. प्रदर्शन संवरेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. साहस और संपर्क बढ़ेगा.

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. तीर्थ जाएं.

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शुभ अंक : 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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