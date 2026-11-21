आर्थिक लक्ष्यों पर नजर बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. संबंधों को मजबूती देंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. व्यवसाय को बल मिलेगा. महत्व के कार्यों में तेजी आएगी. करियर व्यापार का स्तर बेहतर बना रहेगा. भेंट वार्ता में सफल होंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन प्रशासन के मामले बनेंगे. लापरवाही से बचेंगे. जीत का भाव रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे.

और पढ़ें



नौकरी व्यवसाय- करियर में सफलता पाएंगे. उन्न्नति के अवसर बने रहेगे. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. ऊर्जा बेहतर रहेगी. शुभता का संचार रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. कार्यविस्तार पर फोकस बनाए रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में साधेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. योजना में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- संबंध सुखद व अनुकूल बने रहेंगे. प्रियजनों का साथ विश्वास पाएंगे. अपनों के लिए हरसंभव प्रयास रखेंगे. मित्र संबंधों में सुधार होगा. संबंध निभाने में आगे रहेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. संवाद संपर्क बढ़़ाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. नवीन कार्यों को गति देंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. स्पर्धा रखें. लोभ में न आएं.



Advertisement

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----