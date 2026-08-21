आज 21 अगस्त 2026 मेष राशिफल: संवेदनशील रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

कार्य व्यापार में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें.विवेक विनम्रता से काम लें.करीबियों का सहयोग रहेगा.अपनों के प्रति विश्वास रखें.आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं.अनुपाल और अनुशासन अपनाएं.करियर कारोबार में जोखिम नहीं उठाएं.कामकाज में स्पष्टता लाएं.स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें.व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें.समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे.लाभ मध्यम बने रहेंगे.व्यवस्था की अनदेखी करने से बचें.दबाव की स्थिति बनी रह सकती है.

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नौकरी व्यवसाय- आवश्यक चर्चा में संकोच न करें.लेनदेन में लापरवाही से बचें.विविध विषयों को लंबित रखने से बचें.अतिउत्साह न दिखाएं.ठगों से सावधानी बरतें.व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में सावधान रहें.पद प्रभाव सामान्य रहेगा.पेशेवर सूझबूझ बनाए रखें.धैर्य और सजगता बढ़ाएं.संग्रह संरक्षण में बेहतर बने रहेंगे.करीबियों की सीख सलाह पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- परिवार में सामंजस्य रखेंगे.मन के मामलों में धीरज दिखाएंगे.भावनात्मक विषयों में पहल से बचेंगे.चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे.निजता पर जोर होगा.रक्त संबंधियों का सहयोग मिलेगा.सबको साथ ले़कर चलेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.अच्छे श्रोता बने रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रयासों में सजग रहेंगे.व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे.व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा.संवेदनशील रहेंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.तैयारी बढाएं.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

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शुभ रंग : चुनरी लाल

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