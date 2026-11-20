वृषभ - कारोबारी मामलों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों में प्रभावी बने रहेंगे. वादे पूरे करेंगे. वित्तीय उपलब्धियां अपेक्षा के अनुरूप रहेंगी. उद्योग से जुड़े कार्यों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. सत्ता पक्ष का सहयोग बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सभी का सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के प्रयास जारी रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेगा. लक्ष्य पूरे करेंगे. भ्रमण और मनोरंजन के लिए जा सकते हैं. संकोच दूर होगा.

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नौकरी व्यवसाय: उल्लेखनीय कार्य पूरे होंगे. पेशेवर उत्साह से आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्तावों को सहमति देंगे. महत्वपूर्ण अनुबंध बनेंगे. औद्योगिक गतिविधियों में तेजी बनाए रखेंगे. उन्नति प्राप्त करेंगे.

धन संपत्ति: वित्तीय लाभ बढ़ा रहेगा. बचत पर जोर रखेंगे. लक्षित कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. आय अच्छी बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री: घर में सुखद समय बीतेगा. परिवार के लोगों के साथ खुशियां साझा करेंगे. मित्रों के साथ जरूरी चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे. प्रियजनों की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी आएगी. प्रियजनों से मेल-मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल: विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. व्यवहार में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य बेहतर होगा. आत्मविश्वास दिखाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. शृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाएं.

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शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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