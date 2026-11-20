मिथुन - शासन और प्रशासन से संबंधित मामले बेहतर बने रहेंगे. उन्नति की राह पर फोकस बनाए रखेंगे. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. कामकाज के लिए दिन अनुकूल रहेगा. कार्ययोजनाओं को बेहतर बनाएंगे. लाभ बढ़ने के अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं. सभी का सहयोग और समर्थन पाएंगे. वार्ताएं हितकर रहेंगी. प्रबंधन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पैतृक मामलों में गति आएगी. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लगन से लक्ष्य हासिल करेंगे. अपनों के सहयोग से उत्साहित रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय: विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. आपसी सहयोग और संतुलन बनाए रखेंगे. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

धन संपत्ति: कारोबार में उपलब्धियां हासिल करेंगे. आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनाए रखेंगे. प्रबंधन को मजबूती मिलेगी. चर्चाओं में प्रभावशाली रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री: सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं. आदर भाव बढ़ा रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. चर्चा और संवाद आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत मामले सुखद रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. अपनों का सहयोग और समर्थन पाएंगे. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क और संवाद बेहतर होंगे. व्यवहार आकर्षक रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल: निर्णय लेने में सफल रहेंगे. कार्यों में सहजता रहेगी. क्षमता में वृद्धि होगी. सेहत में सुधार आएगा. शारीरिक परेशानियां दूर होंगी. मनोबल बढ़ा रहेगा.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. शृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

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