मेष - पूंजी निवेश से जुड़े मामलों में गति आ सकती है. खर्च की अधिकता पर अंकुश बनाए रखें. रिश्तेदारों व स्वजनों का सहयोग रहेगा. व्यावसायिक प्रयासों में अति उत्साह न दिखाएं. विपक्ष से सतर्क रहें. विदेश से संबंधित प्रयासों में सक्रियता आएगी. करियर और कारोबार सहज बने रहेंगे. बाहरी कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. अफवाहों में न आएं. नीति-नियमों पर जोर दें. बजट के प्रति लापरवाही न बरतें. दिखावे और चूक करने से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. संकोच बना रह सकता है.

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नौकरी व्यवसाय: वित्तीय मामलों में योजना बनाकर आगे बढ़ें. विविध विषयों में वाणिज्यिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. सोच-समझकर निर्णय लेने की नीति अपनाएं. काम में सहजता बनाए रखें.

धन संपत्ति: अतार्किक प्रस्तावों और प्रलोभनों से बचें. कारोबारी सफलताएं सामान्य रहेंगी. आर्थिक चर्चाओं में जल्दबाजी करने से बचें. पेशेवर मामलों पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो सकता है.

प्रेम मैत्री: संबंधियों के साथ व्यवहार में सहज संकोच बना रह सकता है. आपसी विश्वास बनाए रखें. विनय और विवेक बढ़ाएं. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखें. प्रियजनों के लिए समय निकालें. एक-दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे. दूर देश के लोगों से भेंट-मुलाकात हो सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल: जरूरी कार्य समय पर करें. सूचनाओं की अनदेखी न करें. तैयारी के साथ आगे बढ़ें. दिनचर्या सुधारें. प्रबंधन बढ़ाएं. व्यवहार में सरलता बनाए रखें.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. शृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. दूसरों के बहकावे में आने से बचें.

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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

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