आज 17 नवंबर 2026 मकर राशिफल: तरक्की के खुलेंगे नए रास्ते, बढ़ेगा मान-सम्मान और पैसा

नया करने की कोशिशों में सहज होंगे. करियर व्यापार को बेहतर दिशा देंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफल होंगे. स्वयं पर फोकस बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सभी क्षेत्रों में इच्छित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कला कौशल को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर कार्योंमें गति रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. उच्च सफलता के संकेत हैं. व्यवसायिक मामले गति लेंगे. निसंकोच रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. यश वैभव बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. सहकार सहयोग बनाए रखेंगे. साझा भावना रखें. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सामंजस्य बढ़ाने की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता रहेगी. भावनात्मक संबधों में करीबी आएगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनी रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. उचित निर्णय लेंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. रहन सहन संवरेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. नव कार्यों को बल दें.

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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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