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आज 17 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज मिथुन राशि वालों के लिए मुश्किल भरा रहेगा दिन, खर्च पर रखें कंट्रोल

Aaj ka Mithun Rashifal 17 November 2026, Gemini Horoscope Today: परिजनों और जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. सहजता व सकारात्मकता बनाए रखें.

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gemini horoscope
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विवेकपूर्ण प्रयासों को बनाए रखें. जल्दबाजी में कदम न उठाएं. आकस्मिकता बढ़ी रह सकती है. व्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं. व्यवस्था में विश्वास रखें. स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता दिखाएं. कामकाज में सहनशीलता बनाए रहें. परिजनों और जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. सहजता व सकारात्मकता बनाए रखें. संकेतों को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बना़कर चलें. शाम से स्थिति बेहतर रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में दबाव बढ़ा रहेगा. लेनदेन पूर्ववत् बना रहेगा. अफवाहों पर ध्यान न दें. जोखिम लेने से बचें. रुटीन कार्यों को गति देंगे. आवेश में न आएं. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक खर्च पर नियंत्रण रखें. व्यक्तिगत व्यय की अधिकता बनी रह सकती है. प्रयास साधारण बने रहेंगे. जरूरी सूचना मिलना संभव है. मितभाषी बने रहेंगे. पहल करने से बचेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर का वातावरण साधारण रहेगी. अपनों के विचारों व प्रस्तावों पर ध्यान दें. सीख सलाह का सम्मान करें. व्यवस्था पर जोर रखें. सबको साथ लेकर चलें. व्यवहार में मधुरता रहेगी. प्रियजनों से भेंट होगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. आपसी संवाद बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता पर जोर होगा. भेंट में सहज रहेंगे. व्स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वचन निभाएं. उत्साह बनाए रहेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

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आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूरी रखें.
 

शुभ अंक : 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग : पीच कलर

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