scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 17 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आज कन्या वालों की चमकेगी किस्मत, बढ़ेगी कमाई

Aaj ka Kanya Rashifal 17 November 2026, Virgo Horoscope Today: अवसरों को भुनाने पर बल देनंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. फोकस बढ़ा रहेगा. परीक्षा में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

महत्वपूर्ण चर्चा वार्ता को शाम तक कर लेने पर जोर दें. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सहयोग और सूझबूझ से राह बनाएंगे. कला कौशल बढ़ेंगे. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. मान सम्मान रखेंगे. कार्योंको पूरा करेंगे. सफलता उम्मीद से बढ़कर रहेगी. समय का प्रबंधन रखें. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- अवसरों को भुनाने पर बल देनंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. फोकस बढ़ा रहेगा. परीक्षा में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक बने रहेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बढ़त पर रहेगा. करियर व्यापार में प्रभाव बढ़ाएंगे. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. अनुकूलन का लाभ लेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों के आज व्यापार से जुड़े काम बनेंगे, शुभ रंग- गेरुआ
कन्या राशि वालों की बढ़ेगी कमाई, कारोबार में मिलेगा लाभ
कन्या राशि वालों को आज प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, शुभ रंग- मरून
करियर में सफलता मिलेगी, प्रेम और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी
पूर्वाग्रह से बचें, भावावेश में न आएं

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रेमभाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी होगा. मनोबल बढ़ेगा. जरूरी चर्चा कर पाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. सक्रियता बढ़ाएं.
 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 17 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: सावधानी से काम लें, किसी के दबाव में न आएं |
    आज 17 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, धन और मान-सम्मान में होगी वृद्धि |
    आज 17 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज मिथुन राशि वालों के लिए मुश्किल भरा रहेगा दिन, खर्च पर रखें कंट्रोल |
    आज 17 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज वृषभ राशि की बढ़ेगी कमाई, करियर में भी मिलेगी तरक्की |
    यूपी चुनाव में PDA बनाम हार्ड हिंदुत्व की पिच तैयार, देखें 10 तक |
    UP में अजय माकन तय करेंगे उम्मीदवार, कांग्रेस ने पांचों चुनावी राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी |
    पॉल्यूशन कंट्रोल पर MCD का एक्शन, 2 हफ्ते में काटे 15,400 चालान... वसूले 1.62 करोड़ |
    आज 17 नवंबर 2026 मेष राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में मिलेगा बड़ा फायदा |
    Aaj ka Upay 17 November 2026: परिवार में एक के बाद एक परेशानी आ रही है तो क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement