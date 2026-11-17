आज 17 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: सावधानी से काम लें, किसी के दबाव में न आएं

जरूरी कार्यों में ढिलाई न बरतें. शाम से परिणाम से अधिक सकारात्मक होंगे. मेहनत से उचित जगह बनाए रखने में सफल रहेंगे. परिश्रम से रास्ते बनाएंगे. सफलता का प्रतिशत मेहनत पर निर्भर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें. अतिउत्साह न दिखाएं. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- निवेश पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे. कामकाजी पक्ष रुटीन रहेगा. योजनाओं को गति दें. लोभ की सौदेबाजी में न आएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. तथ्य बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक विषय नियंत्रित रहेंगे. धर्ताओं से दूरी बनाएं. कामकाजी मामलों में नीति नियम बनाए रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खर्च पर अंकुश रखें. दबाव में न आएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद साधारण बना रहेगा. भेंट चर्चा में अंकुश बनाए रखेंगे. भेंट वार्ता में दिखावे से बचेंगे. आत्मानियंत्रण बढ़ाएंगे. करीबियों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. विनय विवेक बनाए रखें. बहस से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता रखें. सावधानी से काम लें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल पर जोर देंगे. जोखिम न उठाएं.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. तर्क बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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