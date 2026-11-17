आज 17 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, धन और मान-सम्मान में होगी वृद्धि

महत्वपूर्ण कार्यों को शाम तक पूरा करने पर जोर दें. करियर व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. साझा मामलों में सक्रियता बढ़ी रहेगी. सहकार का भाव रखेंगे. आसपास की परिस्थितियां सहायक रहेंगी. विनय विवेक से कार्य साधेंगे. जीवन में शुभता का संचार बढ़ेगा. उद्योग व्यापार से जुड़ेंगे. सोच बड़ी रखें. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं. चर्चा में शामिल रहें. सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. विविध मामले संवरेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. साथियों का भरोसा जीतेंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. परिणाम सकारात्मक रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. लाभ संवारेंगे. प्रयास फलेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी जीवन सुखकर रहेगा. प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सुख बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन बल पाएगा. विविध विषयों में गति बनी रहेगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. साख बढ़ेगी.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. समभाव बनाए रखें.



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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : मरून

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