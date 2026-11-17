आज 17 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, अपनों के साथ बीतेगा अच्छा समय

आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. अतिथि जन का आगमन होगा. परिजनों की सलाह सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे. आपसी विश्वास बढ़ा रहेगा. परस्पर सहयोग को बल मिलेगा. व्यर्थ की बातों से बचें. प्रबंधन प्रशासन बढ़ाएंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. अपनों के साथ समय बिताएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यगति बढ़ेगी. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे. व्यापार में तैयारी पर जोर देंगे. निरंतरता पर बनाए रखेंगे. वचन के पक्के रहेंगे. कारोबार में सहजता शुभता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- धनधान्य की प्राप्ति होगी. परंपराओं पर फोकस रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. नियम अनुशासन बनाए रखेंगे. अनुशासन अनपालन रखेंगे. उधार से बचेंगे. बचत बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. प्रियजनों को मान सम्मान रखेंगे. संस्कारों पर बल देंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. पहल का भाव रखेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवारेंगे. संवेदनशीलता रखेंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. निजी प्रयास बनेंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. आदर सत्कार बनाए रखें.



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शुभ अंक : 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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