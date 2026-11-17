आज 17 नवंबर 2026 तुला राशिफल: नौकरी-कारोबार में मिलेगी सफलता, परिवार के साथ बढ़ेगी नजदीकी

समय सुधार पर बना रहेगा. लंच के बाद अधिक अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में समय देंगे. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएंगे. प्रबंधन का लाभ लेंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. शासकीय मामलों में सुधार रहेगा. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बड़ों का सहयोग मिलेगा. सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. परिवार से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखें. बहस से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियां में रुचि बढ़ेगी. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. कामकाजी वार्ता में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्य में सफल होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में बेहतर करेंगे. भौतिक वस्तुओं की खरीदी करेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. लाभ प्रतिशत औसत रहेगा. जिम्मेदारों से मिलकर चलेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम भाव बढ़ा रहेगा. रिश्तों में बड़प्पन रखें. अपनों के साथ विवाद न करें. समता संतुलन बढ़ाएं. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान रखें. सबके हित का ख्याल रखें. रिश्तों में विनम्र रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी सहयोग पर बल दें. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. आदर सत्कार करेंगे. निजी मामले सकारात्मक रहेंगे.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. स्वार्थ न करें.



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शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

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