आज 17 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज वृषभ राशि की बढ़ेगी कमाई, करियर में भी मिलेगी तरक्की

साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. दीर्घकालिक कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अवसर भुनाने की सोच बढ़ेगी. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करने में सभी सहयोगी होंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद पर जोर रहेगा. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. आस्था अध्यात्म बढ़त पर रहेगा. सरकारी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. यात्रा एवं मनोरंजन में रुचि रहेगी. अधिकतर मामले पक्ष में बनेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों पर फोकस होगा. पेशेवरता बनाए रखेंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले संवार पाएंगे. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. नवीन विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. सफलता की ओर सहज बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की कह पाएंगे. जरूरी बात को आत्मविश्वास से रखेंगे. उत्साह बना रहेगा. प्रिय की बात ध्यान से सुनेंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. संपर्क और पराक्रम बल पाएगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. तेजी दिखाएंगे.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. तीर्थ जाएं.



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शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग : शहद समान

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