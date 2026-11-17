जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 3 भाई-बहनों की मौत

राजस्थान के जयपुर जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा दूदू-मालपुरा स्टेट हाईवे पर मंगलवाड़ा और सेवा गांव के बीच हुआ. तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार चार लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

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पुलिस के मुताबिक, चारों लोग दूदू के मुंगीताला गांव में आयोजित एक शादी समारोह में मायरा भरने के बाद अपने गांव खुड़ियाला लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दो सगी बहनों और उनके चचेरे भाई की मौत हो गई.

मृतकों की पहचान खुड़ियाला निवासी देशराज (23), ललिता (19) और किस्मत (18) के रूप में हुई है. वहीं, उनकी रिश्तेदार सुलोचना (24) हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गईं. सूचना मिलने पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को दूदू के सरकारी उपजिला अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने देशराज, ललिता और किस्मत को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल सुलोचना को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

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पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. दूदू थाना प्रभारी संजय प्रसाद मीणा ने बताया कि हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. मामले की आगे जांच की जा रही है.

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