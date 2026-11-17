आज 17 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: करियर-कारोबार में आएगी तेजी, नौकरी में भी मिलेगी तरक्की

करियर व्यवसाय में तेजी बनी रहेगी. भाई बंधुओं से सहकार बनाए रखेंगे. विविध मामलों में पहल पराक्रम रखेंगे. साहस पराक्रम बल पाएगा. सक्रियता से राह बनाएंगे. साझा मामले पक्ष में बनेंगे. टीम वर्क में रुचि दिखाएंगे. संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शैक्षिक प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों में सहयोग की भावना बनी रहेगी. भेंट में उत्साह बढ़ाएंगे. करियर में सहज प्रदर्शन बना रहेगा. व्यापार को गति मिलेगी. योजनाओं में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के अवसर बने रहेंगे. जोखिम के विषयों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन रखेंगे. शुभता सहजता रहेगी. उपलब्धि बढे़गी.

प्रेम मैत्री- आपसी रिश्तों को ऊर्जावान और मधुर बनाए रखेंगे. संपर्क व सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रेम नेह और विश्वास को बल मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में विनम्र रहेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में आवश्यक निर्णय लें सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ेगा. संकोच में कमी आएगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी को घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. संवाद बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

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