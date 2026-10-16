आज 16 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: आर्थिक मामलों में रहें सतर्क, वाद-विवाद से बचें

कामकाज में सूझबूझ से आगे बढ़ें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. आवश्यक कार्यों में सहज गति लाएं. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. भूलचूक की स्थिति से बचें. कामकाज में वाद-विवाद से दूर रहें. धैर्य से लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी. आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे. कामकाजी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखेंगे. विदेशी मामलों पर जोर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से भेंट में सावधान रहें. सेवाकार्यों में व्यस्तता रहेगी. विविध गतिविधियों में विपक्षियों से बचें. कार्यों में धैर्य से आगे बढ़ें. लापरवाही व ढिलाई न दिखाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में अनुशासन बनाए रहें. जिम्मेदारियों को सहजता से निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. वार्ता पर नियंत्रण रखें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विवेक बनाए रहें. रिश्तों में सहज रहें. स्वजनों की बातों को अनदेखा करें. व्यक्तिगत संबंधों में सावधान रहेंगे. प्रेम स्नेह में प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रखें. अन्य की कमियों को अनदेखा करें.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बढ़ाएं. बड़ों को ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहन-सहन सामान्य बना रहेगा.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. विनम्र बने रहें.

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शुभ अंक : 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

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