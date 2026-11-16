आज 16 नवंबर 2026 वृष राशिफल: कारोबार में लाभ होगा, प्रेम संबंधों में बढ़ेगा विश्वास

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

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करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. सभी का सहयोग बनाए रखेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. विनम्र व्यवहार रखें. धर्म और आस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा. आत्मविश्वास बना रहेगा. इच्छित परिणाम मिल सकते हैं. योजनाओं पर ध्यान देंगे. लोगों के साथ तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा. वरिष्ठों से मुलाकात हो सकती है. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता रहेगी. यात्रा के योग बनेंगे. आर्थिक लाभ मिलेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

नौकरी और व्यवसाय: सूझबूझ से काम लेंगे. लाभ और विस्तार की दिशा में आगे बढ़ेंगे. सभी को साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधन से जुड़े कामों में तेजी आएगी. कारोबार बेहतर रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ेगा.

धन-संपत्ति: अवसरों का लाभ उठाएंगे. बातचीत में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे और नियमों का पालन करेंगे.

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प्रेम-मैत्री: भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. अपनी बात प्रभावी ढंग से रखेंगे. करीबी लोगों का भरोसा जीतेंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों को बेहतर बनाने के प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. तेजी से काम करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. जनसेवा करें और दान-पुण्य बढ़ाएं.

शुभ अंक : शुभ अंक: 2, 6 और 7

शुभ रंग : शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

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