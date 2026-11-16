आज 16 नवंबर 2026 मेष राशिफल: नौकरी-कारोबार में आएगी तेजी, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े मामलों में सभी का समर्थन मिलेगा. वरिष्ठों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा. पारिवारिक मामलों में सुधार होगा. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. कामकाज में तेजी आएगी और अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी. प्रशासन से जुड़े काम पूरे होंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा. लोगों को साथ जोड़ने में सफल रहेंगे. जिम्मेदार लोगों से नजदीकी बढ़ेगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और स्पष्टता के साथ काम करें.

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नौकरी और व्यवसाय: कामकाज में सुधार के प्रयास जारी रखेंगे. पेशेवर दबाव में नहीं आएंगे. अपने लक्ष्य पूरे करेंगे. योग्यता के अनुसार प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. उद्योग से जुड़े कामों में तेजी आएगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक संतुलन बनाए रखेंगे. साझेदारी के कारोबार में सुधार होगा. जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. आपकी साख मजबूत होगी. लंबी अवधि की योजनाओं से लाभ मिलेगा. प्रशासन का सहयोग मिलेगा और मुनाफा बढ़ेगा.

प्रेम-मैत्री: मन प्रसन्न रहेगा. निजी मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में तालमेल बना रहेगा. संतुलित व्यवहार से लोगों का दिल जीतेंगे. अपनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. भावनात्मक मामलों में सहजता बढ़ेगी. मतभेद दूर करने की कोशिश करें. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: बातचीत में प्रभावशाली रहेंगे. नियमों का पालन करेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. योग और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

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आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. दूसरों के साथ सहयोग बढ़ाएं.

शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 2, 7 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: रोज रेड

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