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आज 12 नवंबर 2026 वृष राशिफल: कारोबार में बढ़ेगा मुनाफा, अधिकारियों से मिलेगी तारीफ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 November 2026, Taurus Horoscope Today: आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. नेतृत्व क्षमता का विकास मित्रवर्ग प्रसन्न रहेगा. सामूहिक सफलता का प्रतिशत संवरेगा. अवसरों भुनाने का प्रयास रहेगा

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taurus horoscope
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महत्वपूर्ण मामलों को लंच से पहले पूरा कर लेने की कोशिश बनाए रखें. वातावरण अपेक्षित रहेगा. भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे. व्यापार में उचित दिशा बनाए रखेंगे. रहन सहन में आकर्षण रहेगा. कार्य इच्छित गति पाएंगे. साझा लक्ष्यों पर फोकस रहेगा. आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. नेतृत्व क्षमता का विकास मित्रवर्ग प्रसन्न रहेगा. सामूहिक सफलता का प्रतिशत संवरेगा. अवसरों भुनाने का प्रयास रहेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सहकार बढ़ाने का प्रयास रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. वादा वचन निभााएंगे. कार्यव्यवस्था संवरेगी. वाणिज्यिक उपलब्धियां बढ़ेंगी.

धन संपत्ति- लाभ सुधार पर बना रहेगा. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. भूमि भवन के कार्यों को पूरा करेंगे. उचित निर्णय लेंगे. स्थायित्व बल पाएगा.

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प्रेम मैत्री- घर में सुख का वातावरण रहेगा. परिवार का ख्याल रखेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. सहज समय बिताएंगे. रिश्तों में सुधार लाएंगे. अपनी बात मजबूती से कह सकेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता रखेंगे. पारिवारिक मामलों में बेहतर रहेंगे. प्रेम संबंध घनिष्ठ होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बनाए रखेंगे. परिजन सहायक होंगे. सबसे तालमेल बना रहेगा. सेहत के प्रति लापरवाही से बचेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. सहयोग रखें.
 

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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