आज 12 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आज का दिन संभलकर बिताएं, विवाद और जोखिम से दूर रहें

समय सुधार पर बना रहेगा. लंच के बाद तेजी से अनुकूलन होगा. नकारात्मक विचारों व अफवाहों को अनदेखा न करें. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. सेहत से संबंधी मामलों में लापरवाही न दिखाएं. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. स्वास्थ्य पर जोर दें. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. सहनशीलता बनाए रखेंगे. कार्य प्रभावित होंगे. अपनों के सुझावों पर ध्यान देंगे. शारीरिक संकेतों व स्वास्थ्य पर जोर बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में धूर्त की चालों में उलझने से बचें. नीतिनियमों के प्रति लापरवाही न बरतें. व्यवस्था व सजगता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. वादविवाद में न पड़ें.

धन संपत्ति- आर्थिक निर्णय लेने में उतावली न करें. उधार के लेनदेन टालें. रिसर्च वर्क से जुड़ेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं. पेशेवर मामलों में प्रबंधन बनाए रखें. करीबियों से सलाह रखें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में आत्मविश्वास की कमी अनुभव होगी. अन्य के प्रति अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. भावनात्मक संतुलन रखें. निजी संबंधों में सजग रहें. भेंटवार्ता में समय दें. करीबी सहयोगी होंगे. परिजनों का भरोसा रखेंगे. उतावली न दिखाएं. अपनों की बात सुनें.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस रहेगा. जिद में न आएं. संतुलित व्यवहार रखें. अपनों की मदद बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों में सजगता बनाए रहें.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

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