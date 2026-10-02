आज 2 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: वचन रखेंगे,  विरोधी शांत रहेंगे

कार्य व्यापार में इच्छित जगह बनाएं रखने में सफलता मिलेगी. लाभ बेहतर बना रहेगा. श्रेष्ठता पर जोर बढ़ाएंगे. निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. सृजन कार्याें से जुड़ेंगे. नियम अनुशासन रखेंगे. सुखद यात्रा के संकेत हैं. शुभ सूचना मिल सकती है. रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. बड़ी सोच रखेंगे. कलात्मक समझ बढ़ेगी. जीवनशैली संवरेगी.
नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा. प्रतिभा से सभी प्रभाव में रहेंगे. साख प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. आधुनिक मामले हितकर रहेंगे.
धन संपत्ति- सफलता प्रतिशत बढ़ेगा. लक्ष्य पर नजर बनी रहेगी. नियमों का पालन करेंगे. लाभ और बचत संवार पर रहेंग. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे.
प्रेम मैत्री- योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- मूल्यवान भेंट प्राप्त होगी. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. वचन रखेंगे. विरोधी शांत रहेंगे. करीबियों का साथ विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. आधुनिक नजरिया रखें.
शुभ अंक : 2, 4 और 6
शुभ रंग : दूधिया