आज 1 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे, अपनों से खुशियां बांटेंगे

विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन कार्यों को गति मिलेगी. अनोखी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्य सधेंगे. करिरयर व्यापार बेहतर होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. कला कौशल में वृद्धि होगी. साझा प्रयास फलेंगे. प्रयोगों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे. रचनात्मक विषयों से जुडेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

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नौकरी व्यवसाय- चर्चाओं में तेजी आएगी. व्यापार में सहजता रहेगी. कारोबारी गतिविधियों में अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. निवेश की संभावनाएं बनी रहेगी. वित्तीय लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों को जोड़े रखने में सफल होंगे. व्यक्ति विशेश के प्र्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा. वातावरण अनुकूल रहेगा. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. रिश्तों को साधेंगे. प्रेम संबंधो में शुभता बनी रहेगी. प्रियजनों का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों से खुशियां बांटेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. सेहत सुधरेगी. रहन सहन प्रभावशाली रहेगा. तेजी बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. नया करें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 6

शुभ रंग : गौघृत के समान

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