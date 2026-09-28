Arthik Rashifal 28 सितंबर 2026: मीन राशि वाले सुविधाएं बढ़ाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

1. मेष

आर्थिक अवसरों को पक्ष बनाए रखेंगे. व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर देंगे. वातावरण की अनुकूलता रहेगी. व्यावसायिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. चल संपत्ति में वृद्धि होगी. करियर व्यापार में लक्ष्यों को साधेंगे.

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2. वृष

वित्तीय गतिविधियों पर अतिरिक्त ध्यान दें. न्यायिक मामलों में सजगता बढ़ाएं. निरंतरता बनाए रखें. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी, हालांकि योजनाएं प्रभावित भी रह सकती हैं. लोभ-प्रलोभन से बचें.

3. मिथुन

व्यावसायिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी. आय के स्रोत निर्मित होंगे. वित्तीय फोकस बढ़ाए रखेंगे. लंबित मामलों में गति लाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. बचत में बढ़त होगी.

4. कर्क

आर्थिक योजनाएं गति लेंगी. करीबी सहयोगी बने रहेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर व्यापार में सुधार आएगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे और महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे.

5. सिंह

आर्थिक हितों को साधेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाएं संवरेंगी और विविध गतिविधियों में सजग रहेंगे.

6. कन्या

आर्थिक चर्चा में लापरवाही से बचें. लेनदेन में उतावली न दिखाएं. कार्यव्यवस्था को बेहतर रखें. लोभ एवं प्रलोभन में आने से बचें. बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए सतर्कता बढ़ाएं.

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7. तुला

वित्तीय परिणाम संवरेंगे. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. योजनाओं को समय पर पूरा करेंगे. सामूहिक प्रयास गति लेंगे. भूमि-भवन के मामले बनेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा और लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

8. वृश्चिक

आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं. सतर्कता बनी रहेगी. उधार के लेनदेन में रुचि रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. परिश्रम से परिणाम पाएंगे और लाभ प्रतिशत मध्यम रहेगा.

9. धनु

आर्थिक मामले उछाल पर रहेंगे. विभिन्न विषय सकारात्मक बने रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. अनुभव बढ़ाएं और प्रलोभन में न आएं.

10. मकर

आर्थिक पक्ष पर बल बनाए रखेंगे. सत्ता से संबंध मजबूत होंगे. व्यावसायिक सफलता उत्साहित रखेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं में गति बनी रहेगी.

11. कुंभ

आर्थिक अनुकूलन बना रहेगा. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सक्रियता और पराक्रम बना रहेगा. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. संपर्क संवाद संवार पाएगा और शुभकर संकेतों को बल मिलेगा.

12. मीन

मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं. सुविधाएं बढ़ाएंगे. इच्छित भेंट की प्राप्ति संभव है. प्रबंधन के मामलों में करीबी सहयोगी होंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा.

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