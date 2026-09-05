Arthik Rashifal 5 सितंबर 2026: मीन राशि वाले स्वार्थ त्यागें, जानें अन्य राशियों का हाल

1. मेष

आर्थिक अनुबंध पक्ष में रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों को बल मिलेगा. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. सहजता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे.

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2. वृष

लेनदेन में उत्साह रहेगा. वित्तीय कार्यों को बढ़ावा देंगे. कारोबारी विषयों व बैंकिंग पर ध्यान देंगे. बचत बल पाएगी. व्यर्थ संवाद से बचेंगे. पेशेवर आपसी भरोसा बनाए रखेंगे.

3. मिथुन

धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. विविध वित्तीय प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. उत्साह से काम लेंगे.

4. कर्क

बजट पर फोकस होगा. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंगे. न्यायिक विषय उभर सकते हैं.

5. सिंह

आर्थिक स्तर पर इच्छित परिणाम बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. लंबित धन मिलेगा. साहस से काम लेंगे.

6. कन्या

आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक प्रयासों में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य साधेंगे.

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7. तुला

आर्थिक क्षेत्र में सधी शुरुआत करेंगे. सक्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. व्यापार में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे.

8. वृश्चिक

खर्च की अधिकता रह सकती है. उद्योग व्यवसाय के प्रयास रुटीन बनाए रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें. पेशेवरों की सीख सलाह से आगे बढ़ें.

9. धनु

विविध पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण बना रहेगा. प्रमुख चर्चा संवाद में शामिल होंगे. उधारी के लेनदेन से बचेंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी.

10. मकर

महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ेंगे. सबका सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवारेंगे. वित्तीय सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी.

11. कुंभ

आर्थिक विषय पर फोकस होगा. कारोबारी प्रयास संवारेंगे. कामकाजी संबंधों में तालमेल बना रहेगा. वित्तीय मामलों में वांछित उपलब्धि पाएंगे. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

12. मीन

अधिकारियों की मदद मिलेगी. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. वांछित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे. बड़ों से सीख सलाह रखेंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ त्यागें.

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