Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 सितंबर 2026: आज 5 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 5 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
कृष्ण पक्ष नवमी - 09:53 पी एम तक
नक्षत्र
मृगशिरा - 09:30 पी एम तक
योग
वज्र - 12:47 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:01 ए एम
सूर्यास्त- 06:38 पी एम
चन्द्रोदय- 12:29 पी एम
चन्द्रास्त- 2:10 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 09:10 ए एम से 10:45 ए एम
यमगण्ड- 01:54 पी एम से 03:29 पी एम
आडल योग- 06:01 ए एम से 09:30 पी एम
दुर्मुहूर्त- 06:01 ए एम से 06:51 ए एम, 06:51 ए एम से 07:42 ए एम
गुलिक काल- 06:01 ए एम से 07:36 ए एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:30 ए एम से 05:15 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:54 ए एम से 12:45 पी एम