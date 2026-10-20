आज 20 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: सुविधा संसाधन बढ़ेंगे, सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा

कार्यक्षेत्र में वांछित सफलताओं उत्साहित रहेंगे. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. निजी विषयों में तेजी दिखाएंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सफलता का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. सहज प्रयास में अपेक्षित उपलब्धि संभव होगी. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में करीबी आएगी. पैतृक मामलों में संवार बनी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में अनुकूलन रहेगा. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. कारोबार में विविध प्रयास बनेंगे. उद्योग व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को पाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. प्रबंधन की चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रशासन से लाभ बनेगा. इच्छित हितकर परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में तालमेल बढ़ेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. अपनों से भेंट मुलाकात होेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बढ़ाने में सफल होंगे. साथी सहायक होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. तेजी से काम लेंगे. सहजता आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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