आज 14 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: जल्दबाजी न दिखाएं, जोखिम लेने से बचें

कार्य व्यापार में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें. समय सामान्य प्रभाव वाला है. परिवार के लोगों से भेंटवार्ता और सीख सलाह बनाए रखेंगे. निजी मामलों तुलनात्मक बेहतर रहेंगे. आयोजनों में रुचि लेंगे. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सहजता सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. परिजनों की मदद से कार्य साधेंगे. व्यवस्था में विश्वास बना रहेगा. कार्य व्यापार में अनुशासन और अनुपालन पर जोर होगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में भूलचूक से बचें. अनावश्यक मामलों में दखल न दें. चर्चा में स्पष्टता व सावधानी बढ़ाएं. विवाद से बचें. स्थिति नियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में लिखापढ़ी बनाए रखें. सजगता से काम लें. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर संबंध संवारेंगे. ठगों से बचें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में सहजता रहेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परिजनों से चर्चा परामर्श बनाए रखेंगे. रिश्तों में भावनात्मक दबाव से बचें. प्रियजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखें. तर्कपूर्ण व्यवहार रखें. योजनानुसार आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझा की भावना रखें.

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. वचन रखें.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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