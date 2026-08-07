Kumbh Tarot Rashifal 7 August 2026: दुश्मनों की अपने काम से बोलती करें बंद, पद प्रतिष्ठा सामान्य बनी रहेगी

कुंभ

सेवन ऑफ कप्स

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आज का दिन आप के लिए दिवास्वप्न की स्थिति से बचने का संकेतक है. तार्किक व्यवहार बनाए रखें. विकल्पों की अधिकता से भ्रमपूर्ण स्थिति बन सकती है. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखें. लक्ष्यों का अनदेखा नहीं करें. कार्यक्षमता पर विश्वास बनाए रखें. विविध प्रयासों में तेजी लाएं. कामकाजी संभावनाओं को बल मिलेगा.

व्यावसायिक प्रयासों में स्पष्टता बढ़ाएं. भावनात्मक बातचीत में आगे रहेंगे. करीबी लोंगों से सुखद पलों को साझा करेंगे. दिल की बात कहने में जल्दबाजी न दिखाएं. योजनाओं को प्राथमिकता में रखेंगे. विविध मोर्चाें पर उन्नति बनी रहेगी. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा सामान्य बनी रहेगी. सूझबूझ से कार्य करें. जिद की स्थिति टालें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य साधारण रहेगा. अवरोध बने रहेंगे. दिनचर्या संतुलित रखें. रुटीन पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक समझ व कार्यक्षमता बढ़ाए रखें. व्यवस्था पर ध्यान दें. योजनानुरूप प्रदर्शन करें.

रिश्ते: करीबियों से सहयोग बढ़ाएं. अपनों के साथ वक्त बिताएं. संबंध सहज रहेंगे.

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