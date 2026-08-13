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चश्मा बनाती है कंपनी... शेयर बाजार धड़ाम, फिर भी शेयर ने मचाया गदर

शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट का स्टॉक तूफानी तेजी लेकर कारोबार करता नजर आ रहा है. ओपनिंग के साथ ही ये 7 फीसदी से ज्यादा उछल गया.

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शेयर बाजार में गिरावट के बाद भी रॉकेट बना चश्मा मेकर कंपनी का शेयर. (Photo: GettyImage)
शेयर बाजार में गिरावट के बाद भी रॉकेट बना चश्मा मेकर कंपनी का शेयर. (Photo: GettyImage)

शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है. गुरुवार को मार्केट ओपन होने के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुलने के बाद अचानक 250 अंक से ज्यादा फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने भी रेड जोन में कारोबार की शुरुआत की. लेकिन बाजार की इस गिरावट के बीच भी चश्मा बनाने वाली कंपनी का शेयर ओपनिंग के साथ ही गदर मचाए नजर आया और झटके में 7% के आसपास चढ़ गया. 

सेंसेक्स-निफ्टी की खराब शुरुआत 
Share Market में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन कारोबार की सुस्त शुरुआत हुई. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,966 की तुलना में तेजी लेकर 78,111 पर खुला और फिर अगले दो मिनट में ही 257 अंक फिसलकर 77,709 पर आ गया. एनएसई निफ्टी की भी चाल ऐसी ही नजर आई और ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स पिछले बंद 24,435 के मुकाबले फ्लैट ओपनिंग के बाद फिसलकर 24,316 पर आ गया. 

चश्मा मेकर कंपनी का शेयर बना रॉकेट 
शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद आई केयर सर्विस देने वाली और चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का शेयर गदर मचाए हुए दिखाई दिया. 585 रुपये के अपने पिछले कारोबारी बंद की तुलना में Lenskart Solutions Share ने खुलते ही तगड़ी छलांग लगा दी और करीब 7 फीसदी की तेज उछाल के साथ 626.95 रुपये के लेवल पर जा पहुंचा, जो इसका नया 52 वीक का हाई लेवल है. लेंसकार्ट स्टॉक में आई इस तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़कर 1.04 लाख करोड़ रुपये हो गया. 

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लेंसकार्ट का शेयर क्यों भागा? 
Lenskart Share में आई इस तूफानी तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो कंपनी के द्वारा जारी किए गए पहली तिमाही के शानदार नतीजे हैं. दरअसल, FY27 की पहली तिमाही में लेंसकार्ट के प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स यानी PAT में 182.3% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई. इसके साथ कंपनी का मुनाफा बढ़कर 228 करोड़ रुपये हो गया.

बीते वित्त वर्ष में इसी तिमाही में यह मुनाफा 61 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी साल-दर-साल आधार पर 33.6% की ग्रोथ देखने को मिली और ये 2,714 करोड़ रुपये रहा, जो बीते साल समान अवधि में 1894 करोड़ रुपये था.

इन कंपनियों के शेयर फिसले
बाजार में गिरावट के बीच सबसे ज्यादा फिसलने वाले शेयरों की बात करें, तो बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में Titan Share, PowerGrid Share, Reliance Stock करीब 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट में ट्रेड कर रहे थे. तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल BHEL Share, MFSL Share, GMR Airport Share सबसे अधिक गिरावट लेकर रेड जोन में ट्रेड करते नजर आए. स्मॉलकैप शेयरों में टॉप लूजर APARINDS Share  रहा और ये करीब 5 फीसदी फिसल गया.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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