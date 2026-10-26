Surya Gochar 2026: राहु के नक्षत्र में सूर्य, 6 नवंबर तक 5 राशियों की चमकेगी किस्मत!

Grah Gochar 2026: ग्रहों की बदलती चाल ज्योतिष में जीवन के अलग-अलग पहलुओं से जोड़कर देखी जाती है. सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है. इस समय सूर्य राहु के स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशि के जातकों पर पड़ सकता है. किसी को कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है, तो कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि 6 नवंबर 2026 तक किन 5 राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर अनुकूल माना जा रहा है.

और पढ़ें

सूर्य का राहु के नक्षत्र में गोचर कब तक रहेगा?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य ने 24 अक्टूबर 2026 को राहु के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया था. सूर्य का इस नक्षत्र में गोचर 6 नवंबर की रात लगभग 9:08 बजे तक रहेगा. इसके बाद सूर्य गुरु के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.

ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रतीक माना जाता है, जबकि राहु को अचानक होने वाले बदलावों, महत्वाकांक्षा और अप्रत्याशित घटनाओं से जोड़ा जाता है. ऐसे में सूर्य का राहु के नक्षत्र में रहना कुछ राशियों के लिए नए अवसरों और बदलावों का संकेत दे सकता है. हालांकि, इसका प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली के अनुसार अलग हो सकता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र गोचर कारोबार के लिहाज से अनुकूल माना जा रहा है. व्यापार में स्थिति बेहतर हो सकती है और पहले से बनाई गई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना रह सकती है.

Advertisement

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक समाचार लेकर आ सकता है. सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है. परिवार में सुखद माहौल रहने की उम्मीद है. नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को भी मेहनत जारी रखनी चाहिए.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ने की संभावना रह सकती है. भाग्य का साथ मिलने से कुछ योजनाओं में सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जबकि कारोबारियों के लिए आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर जीवन में सकारात्मक बदलावों का संकेत दे सकता है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में धीरे-धीरे राहत मिलने की उम्मीद रह सकती है. मानसिक शांति के लिए धार्मिक गतिविधियों और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. रिश्तों में तालमेल बनाए रखने और जरूरी फैसले धैर्य के साथ लेने से लाभ हो सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का राहु के स्वाति नक्षत्र में गोचर लाभकारी माना जा रहा है. कारोबार करने वालों को मुनाफा मिलने के अवसर मिल सकते हैं. किसी नई योजना पर काम शुरू करने या पुराने व्यावसायिक संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना रह सकती है. कुछ लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

Advertisement

इन राशियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए अवसरों का समय हो सकता है. फिर भी किसी भी काम में सफलता के लिए सही योजना, मेहनत और विवेकपूर्ण निर्णय महत्वपूर्ण हैं. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और नौकरी या कारोबार से जुड़े बड़े फैसले सोच-समझकर लें.



---- समाप्त ----